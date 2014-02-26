《明报》：财长会议易地举行对港政策影响深远

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
(2月26日社评)
中央政府通知特区政府，原定9月在港召开的亚太经济合作组织（APEC）财政部长会议，改为到北京举行，据特区政府引述中央的致函通报，会议易地举行是基于技术原因；不过，政界人士和学者的评论，大都认为与政改占中等抗争活动有关。
去年9月，中央决定由香港主办财长会议时，特首梁振英和财政司长曾俊华都说此乃突显、有助巩固和提升香港的国际金融中心地位。可见，特区政府对主办财长会议的重视。
特区政府对中央政府的决定，虽然表示尊重与理解，不过，有关技术性理由，若重要过香港受到的负面影响，特区政府应该促请中央详细解释清楚，以免引起不必要猜测联想。
香港失去主办APEC财长会议的机会，政界人士和学者大多解读与政改和占中有关。不过，占中并非新生事物，去年9月中央决定由香港主办财长会议时，占中在社会已经引起热切讨论，所以，若政改与占中导致香港失落主办会议的机会，可能情况是中央对政改和占中的最新评估，并不乐观。
除了政改占中，近期一小撮人排拒内地旅客，行为愈趋激烈和不理性，已经扩大并深化了香港与内地的隔阂，这种情况，会否导致内地当局对香港事务有了另一个层次的警惕和警戒。
中央取消香港主办APEC财长会议，最坏情况可解读为中央处理香港事务，起了根本变化。今次中央对财长会议的处理对香港的国际金融中心地位构成损害，但仍然决定这样做，若此乃反映中央改变处理香港事务的着眼点，不再从香港的角度出发，则中央对港政策就很难按过去的经验来预期了。
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在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。