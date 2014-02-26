《明报》：财长会议易地举行对港政策影响深远

(2月26日社评)

中央政府通知特区政府，原定9月在港召开的亚太经济合作组织（APEC）财政部长会议，改为到北京举行，据特区政府引述中央的致函通报，会议易地举行是基于技术原因；不过，政界人士和学者的评论，大都认为与政改占中等抗争活动有关。

去年9月，中央决定由香港主办财长会议时，特首梁振英和财政司长曾俊华都说此乃突显、有助巩固和提升香港的国际金融中心地位。可见，特区政府对主办财长会议的重视。

特区政府对中央政府的决定，虽然表示尊重与理解，不过，有关技术性理由，若重要过香港受到的负面影响，特区政府应该促请中央详细解释清楚，以免引起不必要猜测联想。

香港失去主办APEC财长会议的机会，政界人士和学者大多解读与政改和占中有关。不过，占中并非新生事物，去年9月中央决定由香港主办财长会议时，占中在社会已经引起热切讨论，所以，若政改与占中导致香港失落主办会议的机会，可能情况是中央对政改和占中的最新评估，并不乐观。

除了政改占中，近期一小撮人排拒内地旅客，行为愈趋激烈和不理性，已经扩大并深化了香港与内地的隔阂，这种情况，会否导致内地当局对香港事务有了另一个层次的警惕和警戒。

中央取消香港主办APEC财长会议，最坏情况可解读为中央处理香港事务，起了根本变化。今次中央对财长会议的处理对香港的国际金融中心地位构成损害，但仍然决定这样做，若此乃反映中央改变处理香港事务的着眼点，不再从香港的角度出发，则中央对港政策就很难按过去的经验来预期了。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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