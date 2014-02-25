（修正）中央取消在港举行APEC财长会议 改在北京举行

（修正以修饰标题）

路透香港2月25日 -就中央决定将原定于香港举行的亚太经合组织(APEC)财政部长会议改于北京举行，香港财经事务级库务局局长陈家强称，纯粹出于统筹的考虑，希望外界不要妄加揣测。

香港政府周二宣布，获中央政府致函通报，原订今年9月10-12日在香港举行的亚太区经济合作组织（亚太经合组织）财政部长会议，将调整到9月下旬之后改为在北京举行。

事件引发社会评论指这是由于政府担心“占领中环行动”可能对会议造成影响。“占领中环行动”由民间团体发起活动，目标是要争取2017年实行香港行政长官真正普选。

陈家强并称，香港举办大型国际会议经验丰富，相信亚太经合财长会议更改不会对香港造成影响。

政府的新闻稿称，中央政府通报，由于今年亚太经合组织系列会议数量多、涉及面广，为了确保各类各次会议会期的统筹衔接，需要对一些会议的会期作适当调整。会议日期改为至9月下旬以后，为了便利会务安排，地点将改在北京举行。

“对于中央政府决定更改本年亚太经合组织财政部长会议的举行时间和地点，特区政府表示尊重和理解。”特区政府发言人表示。

中国是亚太区经济合作组织2014年的主席，国家财政部去年9月宣布，亚太经合组织财政部长会议将于今年9月在港举行，特首梁振英当时表示，筹办好会议可再次凸显香港的国际金融中心地位。（完）

(记者 梁慧仪/雷美珍; 审校 张喜良/黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。