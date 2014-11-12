美国贸易团体对中美IT贸易协议谈判取得突破表示欢迎

路透华盛顿11月11日 - 美国软件及技术贸易团体周二对减免IT产品关税的谈判取得突破表示欢迎，称全球性的IT贸易协议会创造就业岗位，提振美国出口并对消费者有益。

中国和美国就寻求办法以削减医疗设备、GPS设备、游戏机及其他产品关税达成共识。美国官员称，这应当能为在今年晚些时候尽快达成信息技术贸易协议（ITA）铺路。

贸易团体BSA/软件联盟（Software Alliance）称，对1997年签署的现行协议进行升级，可在协议范围内引入新产品，从而加速数字经济领域的贸易。

“升级ITA以更好地考虑这方面的进步，将能减免更多的、价值数千亿美元商品的关税，”BSA执行长Victoria Espinel通过电邮回复路透称。

软件及信息行业协会（Software & Information Industry Association）称，相关协议升级后，软件行业将拥有新的出口机会。

“随着这些产品的关税降低，全球软件市场将会增长，从而为现代经济中诸多有形商品带来支持，”该协会国际公共政策事务主管Carl Schonander称。

美国智库信息技术与创新基金会的资深分析师Stephen Ezell称，美国半导体制造商、MRI机及CT机等医疗产品可能因此受益。

“这是一项双赢的贸易协议，可让美洲、欧洲、亚洲的信息及通讯技术制造商及服务受益，也会让全球的消费者受益，每年能令全球GDP提高1,900亿美元,”他在电邮中称。

思科(CSCO.O)、美国电信工业协会（TIA）等也对此表示欢迎。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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