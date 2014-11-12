美国贸易团体对中美IT贸易协议谈判取得突破表示欢迎

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月11日 - 美国软件及技术贸易团体周二对减免IT产品关税的谈判取得突破表示欢迎，称全球性的IT贸易协议会创造就业岗位，提振美国出口并对消费者有益。
中国和美国就寻求办法以削减医疗设备、GPS设备、游戏机及其他产品关税达成共识。美国官员称，这应当能为在今年晚些时候尽快达成信息技术贸易协议（ITA）铺路。
贸易团体BSA/软件联盟（Software Alliance）称，对1997年签署的现行协议进行升级，可在协议范围内引入新产品，从而加速数字经济领域的贸易。
“升级ITA以更好地考虑这方面的进步，将能减免更多的、价值数千亿美元商品的关税，”BSA执行长Victoria Espinel通过电邮回复路透称。
软件及信息行业协会（Software & Information Industry Association）称，相关协议升级后，软件行业将拥有新的出口机会。
“随着这些产品的关税降低，全球软件市场将会增长，从而为现代经济中诸多有形商品带来支持，”该协会国际公共政策事务主管Carl Schonander称。
美国智库信息技术与创新基金会的资深分析师Stephen Ezell称，美国半导体制造商、MRI机及CT机等医疗产品可能因此受益。
“这是一项双赢的贸易协议，可让美洲、欧洲、亚洲的信息及通讯技术制造商及服务受益，也会让全球的消费者受益，每年能令全球GDP提高1,900亿美元,”他在电邮中称。
思科 、美国电信工业协会（TIA）等也对此表示欢迎。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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