版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:44 BJT

全球贸易：经济前景转淡之际，APEC金融市场须更密切整合--菲国财长

“为实现这一目标，需要发现初期的可靠项目，并发展资本市场，”他称。

目前正值中国增长放缓担忧加剧之时，且上月人民币贬值在国际金融市场掀起波澜。

APEC成员国包括美国、中国、日本、韩国、印尼和加拿大，占全球57%的经济生产，46.5%的国际贸易。

代表们避免公开表示对中国的担忧，但一名消息人士在一次非公开谈话中表示，金融市场一体化程度不够，一定程度上导致了近期市场的波动。

“如果中国顺应市场力量，就应当调整的更平缓些，”他称，由于事件敏感性要求匿名。(完) (编译 陈宗琦/王丽鑫; 审校 张明钧/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐