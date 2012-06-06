APEC欲在9月确定环保型产品清单

路透6月5日电---出席亚太经合组织(APEC)论坛的贸易官员周二表示，他们希望在9月份就一份环境友好型产品的清单达成共识。这些产品有望在未来三年享受关税优惠。

与会的各国贸易部长在声明中称：“为解决环境问题，我们重申对推动环保型产品与服务贸易及投资的承诺。”

本次APEC论坛在俄罗斯喀山举行。

去年11月，美国总统奥巴马和其他APEC领导人同意在2015年前将某些环境友好型产品的税率削减至5%或以下，并承诺在今年9月的APEC会议上敲定享受税率优惠的产品清单。

美国建议削减对太阳能面板、水和风力涡轮机、水处理泵、废弃物焚化炉、深度放电型电池等其他产品的税率，以推动相关产品的贸易并减少环保型技术的成本。

美国贸易代表办公室的一名发言人表示，其他13个APEC成员国也提出了建议产品清单，但中国没有。

与此同时，中国和美国近期在清洁能源贸易上存在分歧。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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