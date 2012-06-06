APEC欲在9月确定环保型产品清单

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透6月5日电---出席亚太经合组织(APEC)论坛的贸易官员周二表示，他们希望在9月份就一份环境友好型产品的清单达成共识。这些产品有望在未来三年享受关税优惠。
与会的各国贸易部长在声明中称：“为解决环境问题，我们重申对推动环保型产品与服务贸易及投资的承诺。”
本次APEC论坛在俄罗斯喀山举行。
去年11月，美国总统奥巴马和其他APEC领导人同意在2015年前将某些环境友好型产品的税率削减至5%或以下，并承诺在今年9月的APEC会议上敲定享受税率优惠的产品清单。
美国建议削减对太阳能面板、水和风力涡轮机、水处理泵、废弃物焚化炉、深度放电型电池等其他产品的税率，以推动相关产品的贸易并减少环保型技术的成本。
美国贸易代表办公室的一名发言人表示，其他13个APEC成员国也提出了建议产品清单，但中国没有。
与此同时，中国和美国近期在清洁能源贸易上存在分歧。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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