APEC领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区进程

路透北京11月11日 - 根据周二发表的一份联合声明，亚太经合组织(APEC)领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。

21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。

“亚太自由贸易区”也称为FTAAP，是由中国推动，有人认为这是与美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)相抗衡。TPP将中国排除在外。

“我们一致认为APEC应当做出更多重要的实质贡献，成为将FTAAP由想法转变成现实的孵化器，”APEC领导人在宣言中称。

“FTAAP的实现将在APEC之外，与APEC保持平行。在促进实现FTAAP时，APEC应当保持非约束性、自愿合作的原则。”(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍/王洋)

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