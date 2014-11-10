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时事要闻 | 2014年 11月 10日 星期一 16:19 BJT

菅义伟：领导人会谈显示中日关系改善取得进展

路透东京11月10日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一表示，中日两国领导人的会面在改善经济和其他关系方面取得重要进展。

中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三在北京举行了正式会谈，这是他们上任以来的首次，也标志着改善两国关系的努力取得突破。

“(双方)领导人会面并坦率交换了意见，”菅义伟称。“我认为在改善中日两国经济和各种关系方面取得长足进展。”

菅义伟在记者会上称，另一项重要进展是，双方领导人达成共识，同意开始准备建立海上危机管理机制。(完)

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/张涛)

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