多国领导人抵达马尼拉 菲律宾加强APEC峰会安保

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月17日（记者 Matt Spetalnick/Manuel Mogato） - 美国总统奥巴马及其他国家领导人周二抵达马尼拉，参加周三和周四在这里召开的亚太经合组织（APEC）领导人峰会，但是“伊斯兰国”的威胁导致会议气氛凝重。
很多与会的领导人随后将前往吉隆坡，参加周末召开的东亚峰会。
随着各国领导人的抵达，菲律宾已经处于高度戒备状态。警方封锁了马尼拉很多通往会议地点的道路，中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三等约20位领导人将出席峰会。
菲律宾官员们表示，没有情报显示可能出现针对马尼拉峰会的袭击活动，但已经部署了约3万名警察和士兵参加峰会安保。
空军安排13架飞机待命，大多数为直升机；海军在马尼拉湾部署了两艘前美国海岸警卫队快艇和十几艘小一些的船只。
美国海军菲兹杰拉德号驱逐舰也将在奥巴马访问期间被部署到马尼拉湾。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。