香港《文汇报》：财长会议移师 无需过分揣测

(2月26日社评)

中央政府昨日致函通报香港特区政府，原定于9月10日至12日在香港举行的亚太经合组织财政部长会议调整到9月下旬之后举行。为了便利会务安排，会议地点改为北京。特区政府发言人表示尊重及理解。

亚太区经济合作组织的系列会议，是国际级的大型会议，云集各国领袖及财长，会议数量众多、涉及面极广。中国作为今届会议的主办国，因应安排上的需要调整会议日期，并且将财长会议由香港移师北京，避免各国财长京港两地奔走，是出于统筹衔接上的考虑，令会议能够办得尽善尽美。虽然香港社会难免对有关决定感到可惜，但从国家办好会议的角度出发，香港也应尊重及支持。

必须指出的是，无论财长会议在北京还是在香港举行，中央政府和特区政府绝对有能力确保会议在安全、稳妥之下进行。现在，尽管有反对派人士威胁在财长会议期间发动示威甚至提前「占中」，但相信当局绝对有能力处理。会议移师北京主要是出于会议统筹上的考虑。

不过，社会人士担心反对派的「占中」行动影响香港国际形象，确有道理。香港是国际金融中心，也是盛事之都，每年都有大量国际性体育比赛、会议、活动在港举行，需要一个和平安定的社会环境。然而，反对派策动的「占中」违法行动，甚至公然与「台独」势力合流，并由「台独」干将传授大型骚乱的经验，对香港的法治和社会安定带来严重威胁。社会各界应联手抵制违法祸港的「占中」行为。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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