香港《文汇报》：财长会议移师 无需过分揣测

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
(2月26日社评)
中央政府昨日致函通报香港特区政府，原定于9月10日至12日在香港举行的亚太经合组织财政部长会议调整到9月下旬之后举行。为了便利会务安排，会议地点改为北京。特区政府发言人表示尊重及理解。
亚太区经济合作组织的系列会议，是国际级的大型会议，云集各国领袖及财长，会议数量众多、涉及面极广。中国作为今届会议的主办国，因应安排上的需要调整会议日期，并且将财长会议由香港移师北京，避免各国财长京港两地奔走，是出于统筹衔接上的考虑，令会议能够办得尽善尽美。虽然香港社会难免对有关决定感到可惜，但从国家办好会议的角度出发，香港也应尊重及支持。
必须指出的是，无论财长会议在北京还是在香港举行，中央政府和特区政府绝对有能力确保会议在安全、稳妥之下进行。现在，尽管有反对派人士威胁在财长会议期间发动示威甚至提前「占中」，但相信当局绝对有能力处理。会议移师北京主要是出于会议统筹上的考虑。
不过，社会人士担心反对派的「占中」行动影响香港国际形象，确有道理。香港是国际金融中心，也是盛事之都，每年都有大量国际性体育比赛、会议、活动在港举行，需要一个和平安定的社会环境。然而，反对派策动的「占中」违法行动，甚至公然与「台独」势力合流，并由「台独」干将传授大型骚乱的经验，对香港的法治和社会安定带来严重威胁。社会各界应联手抵制违法祸港的「占中」行为。
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在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。