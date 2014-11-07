APEC料在下周会议上启动亚太自贸区可行性研究

路透北京11月6日 - 亚太经合组织(APEC)秘书处执行主任博拉尔德称，在下周的北京APEC会议上，领导人将同意启动对中国支持成立的亚太自由贸易区(FTAAP)的可行性研究。目前中国和美国支持不同的地区自贸协定。

中国正在APEC推动成立亚太自贸区，但一些人士认为，该提议是为了转移对更广泛的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关注。后者得到美国支持，有12个国家正进行磋商，中国不在其中。

“进行研究的可能性一直存在，对此已达成一致，但这不是磋商的开始，”博拉尔德称。他表示开展研究的计划是“重大成果”。

他称，研究将在未来两年进行，调查成立亚太自贸区的可能性，可能花费的时间，以及是否需要通过TPP或区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等框架成立。

华尔街日报11月2日报导称，美国试图阻止中国利用APEC峰会推动对成立亚太自贸区进行可行性研究，这种研究通常被视作磋商的开始。

中国官方通讯社新华社称，高层官员已决定在APEC部长和经济领导人会议提交成立亚太自贸区的建议，但没有提供细节。

来自12个国家的部长将在APEC会议间歇会面讨论TPP。该协议并不在峰会日程中，但其目的是应对市场限制问题，而中国目前也存在这种问题。

中国外交部在周三的新闻发布会上没有直接评论部长会面讨论TPP的前景，但表示希望各国关注手头的APEC工作。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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