香港《明报》：太平洋经济重心西移 和平发展胜穷兵黩武

（11月10日社评）

这两天的北京成为国际焦点，是因为亚太经济合作组织（APEC）的领袖峰会今明两天在这个古都举行。一年一度的亚太经济合作组织领袖峰会，1993 年在美国西雅图首次举行，到今天的北京已是第22 次；中国今年是第二次作东，上海于2001 年是主办城巿。APEC 成立时的经济重心是太平洋东岸的美国，近年逐渐西移到太平洋西岸的中国，这是最重要的战略变化。

国际经济及政治形势的根本嬗变，体现在太平洋盆地的抬头。当然，论平均经济实力，亚洲国家还有相当部分正处于发展阶段，与欧洲的成熟经济还有距离，不过，正是有着巨大的发展空间，亚洲才会被视为下一个经济增长点。其中，中国的经济火车头拉动作用明显。

这次APEC 峰会重点是中国推动亚太自由贸易区，这是区内成员国及地区的经济互利机制，构建幅员广阔的巨大巿场，未来可与北美自由贸易区及欧盟媲美。但是此一过程千头万绪，不易一蹴而就，原因除了区内成员的经济发展的速度落差，如何在自由贸易的同时保护国内巿场至为重要。

本届峰会的另一焦点是外交往来，这是习近平上台后的首次大型国际活动，他与美国总统奥巴马的会面，以及随后奥巴马对中国的国事访问固然是焦点，与其他国家领袖互动也是重点所在，包括与日本首相安倍晋三以及俄罗斯总统普京。

从2001 年的上海到2014 年的北京，中国出现大规模经济巨变，然而在其他一些范畴，却仍是停滞不前或者进展缓慢，客观上说明过去13 年经济大力发展的同时，中国人权及维权状况无明显进步。

这十几年间，世界政治及经济格局发生深邃巨变，中国在国际舞台角色增大，美国经济滞后，这中间的荣枯各有主因——中国是和平氛围之下埋首发展经济，美国则是出兵打了10 年反恐战却师老无功。中美之间的10年分野，教训不可谓不刻骨铭心：一个和平的国际环境之于国计民生极是可贵， 北宋理学家张载的「为万世开太平」，应是此刻各国领袖的治国格言。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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