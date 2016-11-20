焦点：TPP协议前途未卜 APEC峰会中国为全球贸易另辟蹊径

2016年11月19日，美国总统奥巴马与参与跨太平洋伙伴关系协定(TPP)国家的领导人在利马举行会议。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透利马11月19日 - 特朗普胜选后，亚太地区领导人寻求新的自由贸易选项，因为特朗普竞选时曾承诺放弃或重新协商贸易协议。值此之际，中国国家主席习近平周六承诺进一步开放经济。

在利马召开的亚太经合组织(APEC)峰会上，中国备受瞩目。就在一周多之前，特朗普意外赢得美国大选，浇熄了达成美国主导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的希望。

美国总统奥巴马曾称TPP协议是对抗中国崛起的一个途径，但他现在也不再力争美国国会批准这项由12个美洲国家及中国以外亚太国家签署的协议。没有美国的批准，当前这项协议就不能实施。

特朗普竞选时反对TPP和北美自由贸易协议(NAFTA)，指其不利美国的就业。他说，他将撕毁TPP，并威胁对进口自中国和墨西哥的商品征收关税。

习近平与奥巴马会面后表示，中美关系正处在“关键时刻”，期望随着新总统上任，可以平稳向前发展。

习近平一直在推进区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，为地区贸易另辟蹊径。RCEP不包括美洲。

“中国不会对外关闭大门，而是会更加开放，”习近平在APEC峰会发表主旨演讲中称。“我们将...确保共享发展成果。”

此次APEC会议中国参会人数为史上之最。与会地区代表称，如果美国转向贸易保护主义，中国将在全球贸易中起带头作用。

奥巴马政府曾警告称，RCEP的内容将不包括对雇员、环境或知识产权的强有力保护。

此次会议是奥巴马总统任内最后一次出访海外。奥巴马称，美国力争在美国-秘鲁自由贸易协议中加入劳工条款，以提高秘鲁雇员薪资和待遇标准。

白宫称，TPP领导人在APEC峰会期间举行了会晤，奥巴马敦促他们协力推进TPP。

日本内阁官房副长官Kotaro Nogami在会后对记者表示，与会领导人确认了该协议在经济和战略上的重要性。

**中国补缺？**

由于TPP前途未卜，中国主导的RCEP被认为或许是达成亚太地区广泛自由贸易区(FTAAP)的唯一途径，而这也是APEC渴望的。RCEP包括澳洲、印度等十多个国家。

“这是更传统的贸易协议，可以降低商品和服务关税。不像TPP那么深远，”澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)谈及RCEP时对记者表示，但“可以让我们的商品准入越多市场越好。”

新西兰总理约翰基表示，美国是该地区一个重要伙伴国，但如果特朗普政府在自由贸易方面退步，中国将填补空缺。

约翰基称，TPP成员国可以通过“整容”来使该协议更符合特朗普的口味。

“比如特朗普太平洋伙伴协议，这会更好，”约翰基说完笑道。

尽管中国另有建议，但一些APEC成员国决心向前推进TPP，并仍对美国将展现贸易领导地位抱有希望。

“显然我们的地缘政治位置是与美国一起，”墨西哥总统培尼亚表示，“这将是我们关注的方向，也是我们努力的方向。”

培尼亚表示，美国、墨西哥和加拿大之间的NAFTA协议应“现代化”。

特朗普已誓言若不能重新协商NAFTA，就将撕毁该协议。

墨西哥希望加拿大坚定地支持NAFTA和TPP，培尼亚和加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)会晤后，墨西哥政府在声明中称，两位领导人表示两国应继续协同努力，“把北美发展成有竞争力的繁荣地区”。

声明称，两国领导人还承诺将致力于“自由市场”，但未提及NAFTA和TPP。

墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周五表示，墨西哥、日本、澳洲、马来西亚、新西兰和新加坡计划无论美国参加与否，都继续推进TPP。

几位APEC与会成员表示，现在说特朗普不支持TPP还为时尚早。

“奥巴马当选时也不支持TPP，但在即将离任之际成为最强有力的倡导者之一，”澳洲总理特恩布尔称。(完)