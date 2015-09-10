经济前景转淡之际 APEC金融市场须更密切整合--菲国财长

路透宿雾9月10日 - 菲律宾财政部长周四在亚太经合组织(APEC)各国财经官员出席的一项会议中表示，亚太国家金融市场之间必须更加密切整合，以提振贸易与投资。

菲律宾财长Roberto Tan表示，即使中国放缓令经济前景蒙上阴影，“APEC仍有必要进一步进行金融整合，藉此促进区域内部进行密切的贸易与投资。”

Tan在APEC于菲国度假胜地宿雾举办的财长会议开幕时做此表示。

他也呼吁进行财政改革，使政策能更有效执行，并强调公部门与民间合作，为区域基础建设需求提供资金的重要性；根据亚洲开发银行(ADB)预估，每年的基础建设需求规模在8,000亿美元之谱。

“为实现这一目标，需要发现初期的可靠项目，并发展资本市场，”他称。

目前正值中国增长放缓担忧加剧之时，且上月人民币贬值在国际金融市场掀起波澜。

APEC成员国包括美国、中国、日本、韩国、印尼和加拿大，占全球57%的经济生产，46.5%的国际贸易。

代表们避免公开表示对中国的担忧，但一名消息人士在一次非公开谈话中表示，金融市场一体化程度不够，一定程度上导致了近期市场的波动。

“如果中国顺应市场力量，就应当调整的更平缓些，”他称，由于事件敏感性要求匿名。(完)

(编译 陈宗琦/王丽鑫; 审校 张明钧/李春喜)

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