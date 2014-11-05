中国称亚太自贸区为APEC成员国共识

中国商务部部长助理王受文周二表示，亚太自贸区是APEC(亚太经合组织)所有21个成员国的共识，不存在美国阻止中国或者双方冲突的问题。他称，中国将在即将举行的APEC会议期间推动亚太自贸区建设，希望完成亚太经合组织推动实现亚太自贸区路线图的制定。APEC第22次领导人非正式会议将于11月10-11日在北京举行。图为2014年10月28日，北京路旁的APEC标识。路透