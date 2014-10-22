APEC国家发布联合声明 承诺实施“灵活的”财政政策

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透北京10月22日 - 亚太经合组织(APEC)成员国财长周三发布联合声明称，各成员国将实施灵活的财政政策来支持全球经济和创造就业。
声明称，APEC将通过结构改革释放新的增长动力，应对全球经济的疲弱问题。
“考虑到近期经济形势，我们将继续实施灵活的财政政策， ”联合声明称。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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