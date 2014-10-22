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国际财经 | 2014年 10月 22日 星期三 18:28 BJT

APEC国家发布联合声明 承诺实施“灵活的”财政政策

路透北京10月22日 - 亚太经合组织(APEC)成员国财长周三发布联合声明称，各成员国将实施灵活的财政政策来支持全球经济和创造就业。

声明称，APEC将通过结构改革释放新的增长动力，应对全球经济的疲弱问题。

“考虑到近期经济形势，我们将继续实施灵活的财政政策， ”联合声明称。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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