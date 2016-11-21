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中国财经 | 2016年 11月 21日 星期一 08:50 BJT

APEC中国代表团称更多国家表示有兴趣加入RCEP贸易协议

路透利马11月20日 - 中国代表团在亚太经合组织(APEC)峰会上表示，秘鲁和智利等国家表示有兴趣加入中国倡导的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)。

代表团高级成员Tan Jian称，鉴于世界各地的保护主义抬头，中国希望尽快达成协议。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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