纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中粮被外界视为中国粮油市场消息最广的贸易商。中国是全球最大和增长最快的粮油市场。
中粮已经将业务分散进入下游产业，包括面粉加工、大豆压榨和养猪。此前中粮还扩展至品牌食品，出售自产的葡萄酒、巧克力和食用油等产品。
“我们的绝大多数投资都用于扩张我们在全球的粮食和其他食品生产，”宁高宁说。“我们将建立一个完全整合的产业链，连接生产、消费、物流、品牌和加工。”
宁高宁此前曾表示，中粮计划在3-5年内上市，这将有助实现公司成为全球市场要角的雄心 。(完)
(编译 王丽鑫/张荻/李春喜; 审校 郑茵/李爽/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”