《焦点》中粮集团并未考虑增持Nidera股权--董事长

中粮被外界视为中国粮油市场消息最广的贸易商。中国是全球最大和增长最快的粮油市场。

中粮已经将业务分散进入下游产业，包括面粉加工、大豆压榨和养猪。此前中粮还扩展至品牌食品，出售自产的葡萄酒、巧克力和食用油等产品。

“我们的绝大多数投资都用于扩张我们在全球的粮食和其他食品生产，”宁高宁说。“我们将建立一个完全整合的产业链，连接生产、消费、物流、品牌和加工。”

宁高宁此前曾表示，中粮计划在3-5年内上市，这将有助实现公司成为全球市场要角的雄心 。(完)