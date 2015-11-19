马尼拉时尚话题：谁是APEC“第一帅哥”？

路透马尼拉11月18日 - 就在各国领导人在亚太经合组织（APEC）峰会上讨论贸易和经济议题的时候，会议主办国菲律宾的网民却在议论自己的话题：谁是峰会“第一帅哥”？

Twitter上冒出了一个标签为#APEC帅哥（APEChottie）的调查，让网民从加拿大总理特鲁多和墨西哥总统培尼亚之间选择一个，评为APEC最帅的领导人。

“#APEC2015已造成了太多困扰，现在是看看APEC阳光一面的时候了#APEChottie，”马尼拉的一位网民在Twitter上说道。菲律宾当局为加强APEC峰会安保，封锁了马尼拉很多通往会议地点的道路，当地连续多天出现交通拥堵。

当地媒体称，43岁的特鲁多略胜一筹。特鲁多已是网络名人，此前他参加拳击比赛的一张赤膊照片在社交媒体引起轰动。49岁的培尼亚因外形俊朗，以及墨西哥和菲律宾都曾是前西班牙殖民地的历史而获得大量关注。

包括美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三在内的其他APEC领导人没有出现在名单上。菲律宾总统阿基诺也未入围，但他仍然被称为该国最耀眼的钻石王老五。（完）