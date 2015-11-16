焦点：南海问题及巴黎恐袭事件令APEC峰会阴云罩顶

路透马尼拉11月16日 - 南海问题引发的地区紧张局势以及巴黎恐怖袭击事件引发的安全担忧可能让本周在马尼拉召开的亚太经合组织（APEC）峰会黯然失色。

但不论如何，在贸易增速放缓之际，市场不确定性、贸易保护主义压力以及艰难改革的需求，都将是与会国家领导人讨论的议题。有近20位国家领导人出席本次APEC峰会。

巴黎恐怖袭击事件发生后，菲律宾进入高度戒备状态，该国加强了首都马尼拉的安保，以确保数千名与会者的安全。

菲律宾官员称，没有情报显示这次的马尼拉峰会可能会遭到袭击，但该国已部署大约3万军警负责安保。

甚至在巴黎遭遇恐怖袭击前，就有人担心APEC加强经济一体化的议程可能被其他问题干扰的担忧，特别是南海问题的纷争。

菲律宾承诺要当好主办方，不在本次APEC峰会上提及南海问题，但该国周四表示该问题可能会在与会领导人的闭门会议上被提及。

“我们对其他经济体领导人在领导人闭门会议上谈及什么没有控制权。”菲律宾外交部发言人Charles Jose周五称。

**峰会间隙的会谈**

中国加大了在南海的填海造地及建设活动。越南和菲律宾等多国也对南海提出主权声索。

近日，美国B-52战略轰炸机在中国南海人造岛礁附近飞行。这表明美国决意在南海问题上挑战中国。

海牙仲裁庭日前裁定其对菲律宾提起的南海仲裁案具有管辖权，并会在本月晚些时候听取关于案件的法律辩论。

美国驻菲律宾大使戈德堡（Philip Goldberg）称，美国总统奥巴马在峰会间隙与菲律宾总统阿基诺会面时，可能会谈及南海问题以及美菲的军事关系。

阿基诺与日本首相安倍晋三进行双边会谈时，预计也可能就海上军事合作进行磋商。此外，菲律宾与越南将签署涉及两国海军合作的战略伙伴关系协议。

这些情况发展可能令中国不安。中国外交部长王毅上周谈南海仲裁案时称，南海仲裁案是阻碍中菲关系改善和发展的一个结。“我们不希望这个结越打越紧，甚至成为一个死结。如何松动、打开这个结，主要看菲方。因为解铃还须系铃人。我们希望菲方能作出更明智的选择。”

APEC的目标是在2025年前建成亚太自贸区，但随着一些国家经济放缓，贸易保护主义重新抬头，这可能成为阻碍因素。

“经历25年的高速增长后，贸易增速放缓正在对亚太经济造成影响。贸易高速增长曾带动地区经济发展，让该地区成为了推动全球经济增长的一个引擎。”APEC秘书处周日在声明中称。

为期两天的APEC部长级会议周一开幕，之后将是本月18日至19日的领导人峰会。（完）