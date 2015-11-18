奥巴马称中国必须停止在南海填海造地

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，中国必须停止在有争议的南海地区填海造地，并重申了美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。
奥巴马在亚太经合组织（APEC）峰会间隙与菲律宾总统阿基诺举行会晤后称，他期望与南海问题各方一道解决争议。
奥巴马周二登上菲律宾海军护卫舰，该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。