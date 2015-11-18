美国总统奥巴马称中国必须停止在南海填海造地

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，中国必须停止在有争议的南海地区填海造地，并重申了美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。
奥巴马在亚太经合组织（APEC）峰会间隙与菲律宾总统阿基诺举行会晤后称，他期望与南海问题各方一道解决争议。
奥巴马周二登上菲律宾海军护卫舰，该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”