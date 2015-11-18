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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 14:31 BJT

美国总统奥巴马称中国必须停止在南海填海造地

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，中国必须停止在有争议的南海地区填海造地，并重申了美国对菲律宾的安全以及亚洲航行自由的承诺。

奥巴马在亚太经合组织（APEC）峰会间隙与菲律宾总统阿基诺举行会晤后称，他期望与南海问题各方一道解决争议。

奥巴马周二登上菲律宾海军护卫舰，该舰直到2011年都属于美国海岸警卫队。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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