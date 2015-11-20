APEC峰会闭幕，与会领导人呼吁加强合作打击恐怖主义

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月19日 - APEC峰会领导人在周四的闭幕宣言中呼吁加强反恐合作，但美国与俄罗斯在叙利亚问题以及打击叙境内“伊斯兰国”武装的问题上仍存分歧。

峰会领导人誓言防止恐怖主义破坏支撑各国经济的价值观，并称有必要加强国际合作以打击恐怖主义。

“巴黎和贝鲁特发生的恐怖袭击、以及俄罗斯客机坠毁事件，令世界蒙阴。我们强烈谴责一切形式的恐怖主义的一切行为、手段和做法，”峰会领导人在闭幕宣言上表示。

巴黎上周发生的恐怖袭击事件令APEC峰会气氛凝重，恐怖主义问题盖过增长、贸易和发展事宜成为焦点话题。

美国总统奥巴马称，许多国家已在联手打击“伊斯兰国”，但这将是一个长期任务，且只有叙利亚内战获得政治解决才能摧毁“伊斯兰国”在该国的藏身处。

奥巴马称要解决叙利亚问题，叙总统阿萨德就不能继续执政，“因为压倒性多数的叙利亚民众认为他是一个野蛮残忍的独裁者，”并再次批评俄罗斯支持阿萨德。

俄罗斯9月末开始空袭叙利亚，确认客机在埃及坠毁是炸弹所致之后，加强了对叙利亚境内“伊斯兰国”目标的空袭。（完）