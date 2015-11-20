APEC峰会闭幕，与会领导人呼吁加强合作打击恐怖主义

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月19日 - APEC峰会领导人在周四的闭幕宣言中呼吁加强反恐合作，但美国与俄罗斯在叙利亚问题以及打击叙境内“伊斯兰国”武装的问题上仍存分歧。
峰会领导人誓言防止恐怖主义破坏支撑各国经济的价值观，并称有必要加强国际合作以打击恐怖主义。
“巴黎和贝鲁特发生的恐怖袭击、以及俄罗斯客机坠毁事件，令世界蒙阴。我们强烈谴责一切形式的恐怖主义的一切行为、手段和做法，”峰会领导人在闭幕宣言上表示。
巴黎上周发生的恐怖袭击事件令APEC峰会气氛凝重，恐怖主义问题盖过增长、贸易和发展事宜成为焦点话题。
美国总统奥巴马称，许多国家已在联手打击“伊斯兰国”，但这将是一个长期任务，且只有叙利亚内战获得政治解决才能摧毁“伊斯兰国”在该国的藏身处。
奥巴马称要解决叙利亚问题，叙总统阿萨德就不能继续执政，“因为压倒性多数的叙利亚民众认为他是一个野蛮残忍的独裁者，”并再次批评俄罗斯支持阿萨德。
俄罗斯9月末开始空袭叙利亚，确认客机在埃及坠毁是炸弹所致之后，加强了对叙利亚境内“伊斯兰国”目标的空袭。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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