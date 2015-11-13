印尼总统佐科将不参加APEC峰会

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月12日 - 印尼外交部的一名官员周四称，因国内事宜，印尼总统佐科将不出席在菲律宾举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。
印尼外交部发言人Laura del Rosario在雅加达证实佐科将不参加APEC峰会，但没有详细说明佐科因何种国内事宜而不参加。
该发言人称，印尼副总统卡拉将代替佐科出席APEC峰会。
克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京决定不参加APEC峰会，总理梅德韦杰夫将代表俄罗斯出席。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。