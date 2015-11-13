印尼总统佐科将不参加APEC峰会

路透马尼拉11月12日 - 印尼外交部的一名官员周四称，因国内事宜，印尼总统佐科将不出席在菲律宾举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。

印尼外交部发言人Laura del Rosario在雅加达证实佐科将不参加APEC峰会，但没有详细说明佐科因何种国内事宜而不参加。

该发言人称，印尼副总统卡拉将代替佐科出席APEC峰会。

克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京决定不参加APEC峰会，总理梅德韦杰夫将代表俄罗斯出席。（完）