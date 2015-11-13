印尼总统佐科将不参加APEC峰会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉11月12日 - 印尼外交部的一名官员周四称，因国内事宜，印尼总统佐科将不出席在菲律宾举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。
印尼外交部发言人Laura del Rosario在雅加达证实佐科将不参加APEC峰会，但没有详细说明佐科因何种国内事宜而不参加。
该发言人称，印尼副总统卡拉将代替佐科出席APEC峰会。
克里姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京决定不参加APEC峰会，总理梅德韦杰夫将代表俄罗斯出席。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”