APEC与会领袖承诺将对抗所有形式的保护主义

路透利马11月20日 - 亚太地区领导人周日表示，他们承诺将致力于对抗“所有形式的保护主义”；而尽管忧心跨太平洋伙伴关系协定(TPP)未来可能无法以现有形式存在，但领袖们仍鼓励签署国继续支持TPP。

“我们重申将致力于保持市场开放，对抗所有形式的保护主义，”亚太经合组织(APEC)21个成员的领袖在秘鲁会后发表声明称。

对自由贸易前途的担忧情绪主导了这次APEC利马会议，特别是TPP在特朗普当选美国总统后的未来。

特朗普在选举时强烈抨击TPP等美国自由贸易协议。

APEC一些领袖建议，12国参与的TPP或可在没有美国加入的情况下继续推进，但也有人认为若不彻底重新协商是无法继续推进的。

新西兰总理约翰基周六在圆桌会议上建议，今后另一个方式可能是做表面上的改变，好让特朗普能在保住政治脸面的情况下支持该协议。

中国则藉由倡导区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)来呈现该地区贸易的不同愿景。RCEP并不包括美国在内。

APEC领袖最终宣言称：“我们鼓励包括TPP和RCEP在内的所有地区承诺都仍是开放、透明及包容的，并相互借鉴。”

其表示，这两个协议都可能为达成更广泛的地区贸易协议，即亚太自由贸易区(FTAAP)舖路。

最终宣言承认，近几年经济增长已变得不均衡，且不平等的情况加剧，而这是促使西方经济体转向孤立主义的关键因素。

“尽管复杂的全球经济环境将持续影响我们的工作，但也代表了有机会重申在亚太地区打造有活力、和谐而开放的经济的承诺，”其表示。

APEC贸易协议谈判图表：tmsnrt.rs/2grIPIg

(完)