俄总理梅德韦杰夫称携手西方共同打击恐怖主义是最佳选项（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月18日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，俄罗斯可以单独打击恐怖主义，但最佳选项是俄罗斯和西方搁置分歧共同行动。
梅德韦杰夫在马尼拉举行的APEC峰会上称，鉴于巴黎上周发生恐怖袭击以及俄罗斯客机上月在埃及因炸弹攻击而坠毁，西方对俄罗斯的制裁显得“很怪异”。
“俄罗斯飞机遭遇的恐怖袭击，以及巴黎的恐怖袭击……增加了全球政治议程的紧迫性，”他说道。
“恐怖主义是向全体文明世界宣战。这种威胁是全球性的，而且是真实的。所以有些西方国家对俄罗斯的立场看起来很怪异，”他说道，并称西方对俄罗斯的立场是短视的。
“我确实认为我们应共同行动。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。