俄总理梅德韦杰夫称携手西方共同打击恐怖主义是最佳选项

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月17日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，俄罗斯可以单独打击恐怖主义，但最佳选项是俄罗斯和西方搁置分歧共同行动。

梅德韦杰夫在马尼拉举行的APEC峰会上称，鉴于巴黎上周发生恐怖袭击以及俄罗斯客机上月在埃及因炸弹攻击而坠毁，西方对俄罗斯的制裁显得“很怪异”。

“俄罗斯飞机遭遇的恐怖袭击，以及巴黎的恐怖袭击……增加了全球政治议程的紧迫性，”他说道。

“恐怖主义是向全体文明世界宣战。这种威胁是全球性的，而且是真实的。所以有些西方国家对俄罗斯的立场看起来很怪异，”他说道，并称西方对俄罗斯的立场是短视的。

“我确实认为我们应共同行动。”（完）