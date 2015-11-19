奥巴马APEC间隙“采访”马云 谈论政商关系以及如何帮助年轻企业家

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月18日 （记者 Megha Rajagopalan） - 美国总统奥巴马周三在APEC工商领导人峰会上进行了一项不同寻常的任务--在专题讨论会中就政商关系“采访”阿里巴巴集团执行主席马云和一位年轻的菲律宾女企业家。
奥巴马与马云相谈甚欢。阿里巴巴正寻求拓展美国等海外市场。
奥巴马在讨论中请马云谈论政府和成熟企业如何能帮助年轻企业家。
“政府方面简单--减税就好了，或者不要向这些人征税，”马云回答道，引发现场商界高管一片热烈的笑声与喝彩。
“你讲到CEO们的心坎里了，”奥巴马戏谑地说道。
阿里巴巴正寻求大力投资海外。阿里巴巴高管称，为了在国内电商行业饱和前景凸显的前提下保持高速增长，拓展海外市场是首要任务。
阿里巴巴称，其较大的一些海外市场包括巴西和俄罗斯。
奥巴马也赞扬了上述年轻的菲律宾女企业家Aisa Mijeno，并试图撮合马云投资该企业家的产品。
马云则微笑以应，并称过去六年阿里巴巴每年都拨出公司总收入的0.3%，用以鼓励年轻人寻找气候变化和其他环境问题的解决方案。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。