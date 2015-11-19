奥巴马APEC间隙“采访”马云 谈论政商关系以及如何帮助年轻企业家

奥巴马2015年11月18日在APEC峰会间隙与阿里巴巴执行主席马云出席工商论坛。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透马尼拉11月18日 （记者 Megha Rajagopalan） - 美国总统奥巴马周三在APEC工商领导人峰会上进行了一项不同寻常的任务--在专题讨论会中就政商关系“采访”阿里巴巴集团执行主席马云和一位年轻的菲律宾女企业家。

奥巴马与马云相谈甚欢。阿里巴巴正寻求拓展美国等海外市场。

奥巴马在讨论中请马云谈论政府和成熟企业如何能帮助年轻企业家。

“政府方面简单--减税就好了，或者不要向这些人征税，”马云回答道，引发现场商界高管一片热烈的笑声与喝彩。

“你讲到CEO们的心坎里了，”奥巴马戏谑地说道。

阿里巴巴正寻求大力投资海外。阿里巴巴高管称，为了在国内电商行业饱和前景凸显的前提下保持高速增长，拓展海外市场是首要任务。

阿里巴巴称，其较大的一些海外市场包括巴西和俄罗斯。

奥巴马也赞扬了上述年轻的菲律宾女企业家Aisa Mijeno，并试图撮合马云投资该企业家的产品。

马云则微笑以应，并称过去六年阿里巴巴每年都拨出公司总收入的0.3%，用以鼓励年轻人寻找气候变化和其他环境问题的解决方案。（完）