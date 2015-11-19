奥巴马APEC间隙“采访”马云 谈论政商关系以及如何帮助年轻企业家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三在亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会上进行了一项不同寻常的任务--在专题讨论会中就政商关系“采访”阿里巴巴集团执行主席马云和一位年轻的菲律宾女企业家。
奥巴马与马云相谈甚欢。阿里巴巴正寻求拓展美国等海外市场。
奥巴马在讨论中请马云谈论政府和成熟企业如何能帮助年轻企业家。
“政府方面简单--减税就好了，或者不要向这些人征税，”马云回答道，引发现场商界高管一片热烈的笑声与喝彩。
“你讲到CEO们的心坎里了，”奥巴马戏谑地说道。
阿里巴巴正寻求大力投资海外。阿里巴巴高管称，为了在国内电商行业饱和前景凸显的前提下保持高速增长，拓展海外市场是首要任务。
阿里巴巴称，其较大的一些海外市场包括巴西和俄罗斯。
奥巴马也赞扬了上述年轻的菲律宾女企业家Aisa Mijeno，并试图撮合马云投资该企业家的产品。
马云则微笑以应，并称过去六年阿里巴巴每年都拨出公司总收入的0.3%，用以鼓励年轻人寻找气候变化和其他环境问题的解决方案。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”