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时事要闻 | 2015年 11月 18日 星期三 10:38 BJT

奥巴马称希望俄罗斯将重心向打击“伊斯兰国”转移

路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，希望俄罗斯将其重心从支持叙利亚政府向打击“伊斯兰国”转移，并表示他会与俄罗斯总统普京商讨此事。

奥巴马还称，对法国加大力度打击“伊斯兰国”表示欢迎，而且美国会帮助其盟友。奥巴马正在马尼拉出席亚太经合组织（APEC）峰会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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