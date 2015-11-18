奥巴马称希望俄罗斯将重心向打击“伊斯兰国”转移

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，希望俄罗斯将其重心从支持叙利亚政府向打击“伊斯兰国”转移，并表示他会与俄罗斯总统普京商讨此事。
奥巴马还称，对法国加大力度打击“伊斯兰国”表示欢迎，而且美国会帮助其盟友。奥巴马正在马尼拉出席亚太经合组织（APEC）峰会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。