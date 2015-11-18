更新版 1-美国总统奥巴马呼吁俄罗斯将重心向打击“伊斯兰国”转移

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月18日 - 美国总统奥巴马周三称，俄罗斯必须将其重心从支持叙利亚政府转移，集中精力打击“伊斯兰国”。

普京誓言要追缉俄客机坠毁事件的责任人，同时加大力度对叙利亚境内的伊斯兰武装分子进行空袭。奥巴马在普京发表此番言论数小时后称，这才是恰当的反应。

“如果他（普京）真的将他的重心以及他的军事重心向主要威胁--‘伊斯兰国’转移，那将会是我们非常希望看到的事情。”奥巴马在马尼拉召开的亚太经合组织（APEC）峰会间隙说道。

“那不是他们过去几周的行动方式。可能是如今看到‘伊斯兰国’在一起可怕的事件中击落了他们的一架客机，也可能是在继续重新定位。”

奥巴马称，早些时候在联合国以及上周末在土耳其的G20峰会期间，他同普京进行了多次会谈，美方还会同俄方举行更多磋商。

俄罗斯总理梅德韦杰夫在马尼拉发表讲话时称，俄罗斯可以自己打击恐怖主义，但最佳选择是俄罗斯与西方搁置分歧合作打击恐怖主义。（完）