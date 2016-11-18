焦点：TPP协议前景迷雾重重 APEC峰会为特朗普时代全球贸易问路

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透利马11月18日 - 美国总统当选人特朗普上台后，美国主导的跨太平洋伙伴关系(TPP)自由贸易协定可能搁浅，在此之际，环太平洋国家领导人周五陆续抵达秘鲁，参加亚太经合组织(APEC)峰会，寻求挽救地区贸易的希望。
此次APEC周末峰会上，对于西方反全球化情绪升温的担忧，将占据会议讨论。
“(APEC)国家领导人周日将会晤，讨论的第一个议题将是(反全球化)这个重要问题，”APEC秘书处执行长博拉尔德(Alan Bollard)周四接受路透专访时表示。
美国总统奥巴马、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京将参加此次峰会。此次与会国家经济总规模占全球国内生产总值(GDP)的57%。
特朗普在竞选造势期间，将TPP形容为“一场灾难”，而且他对待贸易问题的民粹主义立场，在某种程度上与英国一部分人的想法合拍。英国在6月份通过公投做出退出欧盟的决定。
尽管奥巴马主导了TPP，但其政府已不再争取赢得国会批准。包括美洲和亚太地区在内的12个经济体签署了此项协议，中国并不在内。
奥巴马曾将TPP视为“转向亚洲”战略的关键，同时也是抢先于中国设定区域贸易规则的机会。
博拉尔德称，尽管特朗普反感TPP，但要废除还为时尚早，不过预计会被搁置“一年左右”。
“我认为，我们在一段时间内不会听到太多TPP相关消息。我们需要等待美国政府为其赢得国会审批，进一步理顺我们目前尚不清楚的政策思路，”博拉尔德称。
中国国家主席习近平预期会力推区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，这项由中国主导的协定不包括美国在内。
**各种选项**
此次峰会主办国秘鲁是世界上最开放的经济体之一。
周四，秘鲁和印尼贸易部长同意就双边自由贸易协定展开磋商，这可能给已有20多个类似协定的秘鲁锦上添花。
秘鲁曾表示过，将愿意加入一项由中国主导的贸易协定，也希望TPP最终亦会取得成果。
秘鲁副总统Mercedes Araoz称，未来几天APEC成员国将会讨论多种选项，其中包括加入RCEP。
她补充道，日本等其他国家已表示，有意继续进行TPP商谈，即便美国退出。
“我们不会马上开始谈判，但我们大概有好几条路可以选，不变的是坚决拥有一个亚太地区自由贸易协定，”Araoz向记者表示。
澳洲贸易部长Steve Ciobo向澳洲广播电台表示，在周日领袖会议之前的双边会谈上，特朗普因素占有重要位置。
“美国人民表达了他们的想法...，”他称。“这不影响我为澳洲国家利益而提倡贸易。我想得到有利澳洲的贸易协定。”
Ciobo表示，他希望TPP谈判能继续，但在此同时，他认为以中国为首的协定是一个大好机会。
“如果我们能够在未来几个月或未来一年成功敲定协议，这将再度创造一个绝佳机会，让澳洲企业能够透过亚太地区一套共通规定进行出口。”(完)
(编译 李爽/刘秀红/孙茉莉/蔡美珍；审校 艾茂林/汪红英/蔡美珍/于春红)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。