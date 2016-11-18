焦点：TPP协议前景迷雾重重 APEC峰会为特朗普时代全球贸易问路

路透利马11月18日 - 美国总统当选人特朗普上台后，美国主导的跨太平洋伙伴关系(TPP)自由贸易协定可能搁浅，在此之际，环太平洋国家领导人周五陆续抵达秘鲁，参加亚太经合组织(APEC)峰会，寻求挽救地区贸易的希望。

此次APEC周末峰会上，对于西方反全球化情绪升温的担忧，将占据会议讨论。

“(APEC)国家领导人周日将会晤，讨论的第一个议题将是(反全球化)这个重要问题，”APEC秘书处执行长博拉尔德(Alan Bollard)周四接受路透专访时表示。

美国总统奥巴马、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京将参加此次峰会。此次与会国家经济总规模占全球国内生产总值(GDP)的57%。

特朗普在竞选造势期间，将TPP形容为“一场灾难”，而且他对待贸易问题的民粹主义立场，在某种程度上与英国一部分人的想法合拍。英国在6月份通过公投做出退出欧盟的决定。

尽管奥巴马主导了TPP，但其政府已不再争取赢得国会批准。包括美洲和亚太地区在内的12个经济体签署了此项协议，中国并不在内。

奥巴马曾将TPP视为“转向亚洲”战略的关键，同时也是抢先于中国设定区域贸易规则的机会。

博拉尔德称，尽管特朗普反感TPP，但要废除还为时尚早，不过预计会被搁置“一年左右”。

“我认为，我们在一段时间内不会听到太多TPP相关消息。我们需要等待美国政府为其赢得国会审批，进一步理顺我们目前尚不清楚的政策思路，”博拉尔德称。

中国国家主席习近平预期会力推区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)，这项由中国主导的协定不包括美国在内。

**各种选项**

此次峰会主办国秘鲁是世界上最开放的经济体之一。

周四，秘鲁和印尼贸易部长同意就双边自由贸易协定展开磋商，这可能给已有20多个类似协定的秘鲁锦上添花。

秘鲁曾表示过，将愿意加入一项由中国主导的贸易协定，也希望TPP最终亦会取得成果。

秘鲁副总统Mercedes Araoz称，未来几天APEC成员国将会讨论多种选项，其中包括加入RCEP。

她补充道，日本等其他国家已表示，有意继续进行TPP商谈，即便美国退出。

“我们不会马上开始谈判，但我们大概有好几条路可以选，不变的是坚决拥有一个亚太地区自由贸易协定，”Araoz向记者表示。

澳洲贸易部长Steve Ciobo向澳洲广播电台表示，在周日领袖会议之前的双边会谈上，特朗普因素占有重要位置。

“美国人民表达了他们的想法...，”他称。“这不影响我为澳洲国家利益而提倡贸易。我想得到有利澳洲的贸易协定。”

Ciobo表示，他希望TPP谈判能继续，但在此同时，他认为以中国为首的协定是一个大好机会。

“如果我们能够在未来几个月或未来一年成功敲定协议，这将再度创造一个绝佳机会，让澳洲企业能够透过亚太地区一套共通规定进行出口。”(完)