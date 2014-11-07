APEC高官会：推进亚太自贸区建设 反对任何形式的贸易保护主义

路透北京11月7日 - 中国商务部国际司司长张少刚周四称，本次亚太经合组织（APEC）高官会在经贸领域达成了推进亚太自贸区建设、促进全球价值链和供应链合作等四个方面的共识，且高官会反对任何形式的贸易保护主义，并一致提名将亚太电子口岸中心建在上海。

人民日报报导称，APEC高官在经贸领域达成的共识还包括经济技术合作和研究亚太地区如何支持WTO等多边机制展开工作。

在亚太自贸区建设方面，高官会议同意切实发挥亚太经合组织在推动区域经济一体化的作用，并且确定了发挥这一作用的路线图，促进在亚太地区已经存在和开展谈判的自贸区，如跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之间的互动和信息交流。

在推进全球价值链和供应链方面，高官会同意APEC促进全球价值链发展合作战略草图和APEC贸易增加值核算战略框架两大倡议，并达成多项务实合作共识，如加快供应链能力建设、建设亚太地区电子口岸示范、绿色供应链、加强跨境电子商务合作等。

“APEC经济贸易投资委员会将争取在2018年建成APEC全球价值链和贸易增加值数据库。”报导称。

在经济技术合作方面，核准并且通过了APEC促进贸易投资发展能力的战略计划，大力开展有针对性的经济技术合作，推动经济和技术两个合作的轮子均衡匀速转动。高官会一致提名将亚太电子口岸中心建在上海。

在支持多边贸易体制方面，高官会议发出积极信号，同意要全面推进巴厘岛一揽子协议，反对任何形式的贸易保护主义，并推动将APEC各方不采取贸易限制措施的年份从2016年推至2018年。

中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。 （完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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