艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务

渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机 目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司(002180.SZ)周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
利盟已与买方签署购买协议，买方为知名私募股权投资基金Thoma Bravo旗下公司。最终收购对价将在基准交易价格13.5亿美元的基础上，根据双方确认的标的资产的净营运资金、负债、现金及交易费用的相应金额调整而定。
买方董事已审议通过该交易事项，本次交易尚需等待美国相关程序完成，及相关国家反垄断或竞争项下的批准，并获得艾派克董事会和股东大会批准。艾派克强调，本次交易构成上市公司重大资产出售，公司董事会将根据本次交易的进展及时履行后续信息披露义务，并将交易相关事项提交上市公司股东大会审议，但本次交易无需中国证监会核准。
购买协议中约定交割应在今年10月底前完成，若由买方原因导致的交易终止，买方需支付8,100万美元的终止费；若因卖方原因而导致交易终止，例如艾派克股东会未通过本次交易，卖方需支付4,050万美元的终止费。
去年艾派克与太盟投资和君联资本组成财团，共同收购美国利盟国际100%股权，交易金额约27亿美元以及承担10.2亿美元债务，三方共出资15.18亿美元，剩余款项为中长期并购贷款。其中艾派克以自有资金出资7.77亿美元，间接持有利盟51.18%股权。
艾派克周三收报25.31元人民币，过去一个月累计下跌8.5%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周三开盘上涨0.29%，因MSCI明晟稍早宣布计划自明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。