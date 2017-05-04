艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务

路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司(002180.SZ)周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。

利盟已与买方签署购买协议，买方为知名私募股权投资基金Thoma Bravo旗下公司。最终收购对价将在基准交易价格13.5亿美元的基础上，根据双方确认的标的资产的净营运资金、负债、现金及交易费用的相应金额调整而定。

买方董事已审议通过该交易事项，本次交易尚需等待美国相关程序完成，及相关国家反垄断或竞争项下的批准，并获得艾派克董事会和股东大会批准。艾派克强调，本次交易构成上市公司重大资产出售，公司董事会将根据本次交易的进展及时履行后续信息披露义务，并将交易相关事项提交上市公司股东大会审议，但本次交易无需中国证监会核准。

购买协议中约定交割应在今年10月底前完成，若由买方原因导致的交易终止，买方需支付8,100万美元的终止费；若因卖方原因而导致交易终止，例如艾派克股东会未通过本次交易，卖方需支付4,050万美元的终止费。

去年艾派克与太盟投资和君联资本组成财团，共同收购美国利盟国际100%股权，交易金额约27亿美元以及承担10.2亿美元债务，三方共出资15.18亿美元，剩余款项为中长期并购贷款。其中艾派克以自有资金出资7.77亿美元，间接持有利盟51.18%股权。

艾派克周三收报25.31元人民币，过去一个月累计下跌8.5%。（完）