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中国财经 | 2014年 11月 11日 星期二 17:48 BJT

APEC成员国同意努力推进亚太地区的结构性改革--习近平

路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，APEC成员国同意努力推进亚太地区的结构性改革。

他在APEC峰会闭幕新闻发布会上并称，亚太自贸区将提升区域经济一体化，加强区域合作。

亚太经合组织(APEC)领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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