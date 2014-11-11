APEC成员国同意努力推进亚太地区的结构性改革--习近平

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，APEC成员国同意努力推进亚太地区的结构性改革。
他在APEC峰会闭幕新闻发布会上并称，亚太自贸区将提升区域经济一体化，加强区域合作。
亚太经合组织(APEC)领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。