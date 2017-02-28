国际油市：API称上周美国原油库存增加250万桶，小于预期的增加310万桶

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保
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路透纽约2月28日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因进口增长，上周汽油库存意外增加，馏分油库存跌幅大于预期。
API公布，在截至2月24日当周，美国原油库存增加250万桶，至5.18 亿桶，分析师预估为增加310万桶。库欣原油库存增加54.4万桶。
上周馏分油库存减少370万桶，分析师预估为减少61.1万桶。
API数据显示，上周炼厂原油加工量增加18.9万桶/日。
API公布，上周汽油库存增加180万桶，路透调查显示，分析师预估为减少180万桶。
上周原油日进口量减少27.4万桶，至770万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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该公司报告，2017会计年度第二季非GAAP每股收益为0.40美元，GAAP持续经营业务每股收益0.33美元，营收为124亿美元。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。