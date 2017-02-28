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产业 | 2017年 3月 1日 星期三 05:40 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加250万桶，小于预期的增加310万桶

路透纽约2月28日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因进口增长，上周汽油库存意外增加，馏分油库存跌幅大于预期。

API公布，在截至2月24日当周，美国原油库存增加250万桶，至5.18 亿桶，分析师预估为增加310万桶。库欣原油库存增加54.4万桶。

上周馏分油库存减少370万桶，分析师预估为减少61.1万桶。

API数据显示，上周炼厂原油加工量增加18.9万桶/日。

API公布，上周汽油库存增加180万桶，路透调查显示，分析师预估为减少180万桶。

上周原油日进口量减少27.4万桶，至770万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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