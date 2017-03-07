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货币新闻 | 2017年 3月 8日 星期三 05:43 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加1,160万桶，远超预期的增加200万桶

路透纽约3月7日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅是预估的五倍多，但汽油和馏分油库存降幅大于预期。

API公布，在截至3月3日当周，美国原油库存增加1,160万桶，至5.296亿桶，分析师预估为增加200万桶。库欣原油库存增加78.8万桶。

API数据显示，上周炼厂原油加工量增加10.3万桶/日。

API公布，上周汽油库存减少500万桶，路透调查显示，分析师预估为减少140万桶。

上周馏分油库存减少290万桶，分析师预估为减少90万桶。

上周原油日进口量增加69.1万桶，至840万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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