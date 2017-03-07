国际油市：API称上周美国原油库存增加1,160万桶，远超预期的增加200万桶

标题新闻：伊朗油长称尚未收到延长减产协议12个月的提议，会遵从石油输出国组织(OPEC)的决定
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约3月7日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增幅是预估的五倍多，但汽油和馏分油库存降幅大于预期。
API公布，在截至3月3日当周，美国原油库存增加1,160万桶，至5.296亿桶，分析师预估为增加200万桶。库欣原油库存增加78.8万桶。
API数据显示，上周炼厂原油加工量增加10.3万桶/日。
API公布，上周汽油库存减少500万桶，路透调查显示，分析师预估为减少140万桶。
上周馏分油库存减少290万桶，分析师预估为减少90万桶。
上周原油日进口量增加69.1万桶，至840万桶。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。