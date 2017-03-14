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货币新闻 | 2017年 3月 15日 星期三 04:44 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存意外减少53.1万桶，预估为增加370万桶

路透纽约3月14日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外下降，汽油和馏分油库存降幅大于预期。

如果周三政府数据也证实原油库存下降，则将是九周连涨后的首周减少。

API公布，在截至3月10日当周，美国原油库存减少53.1万桶，至5.291亿桶，分析师预估为增加370万桶。库欣原油库存增加210万桶。

API数据显示，上周炼厂原油加工量下降22.7万桶/日。

API公布，上周汽油库存减少390万桶，路透调查显示，分析师预估为减少200万桶。

上周馏分油库存减少410万桶，分析师预估为减少170万桶。

上周原油日进口量下滑110万桶，至730万桶。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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