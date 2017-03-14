国际油市：API称上周美国原油库存意外减少53.1万桶，预估为增加370万桶

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
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路透纽约3月14日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外下降，汽油和馏分油库存降幅大于预期。
如果周三政府数据也证实原油库存下降，则将是九周连涨后的首周减少。
API公布，在截至3月10日当周，美国原油库存减少53.1万桶，至5.291亿桶，分析师预估为增加370万桶。库欣原油库存增加210万桶。
API数据显示，上周炼厂原油加工量下降22.7万桶/日。
API公布，上周汽油库存减少390万桶，路透调查显示，分析师预估为减少200万桶。
上周馏分油库存减少410万桶，分析师预估为减少170万桶。
上周原油日进口量下滑110万桶，至730万桶。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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