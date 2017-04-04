国际油市：API称上周美国原油库存减少180万桶，预估为减少43.5万桶

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透纽约4月4日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存降 幅大于预期，汽油和馏分油库存也减少。 API公布，上周，美国原油库存减少180万桶，至5.337亿桶，分析师 预估为减少43.5万桶。库欣原油库存增加130万桶。 API公布，上周汽油库存减少260万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少140万桶。 上周馏分油库存减少200万桶，分析师预估为减少100万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量增加48.1万桶/日。 上周原油日进口量减少57.1万桶，至770万桶。(完) (编译 刘静; 审校 利棣儿)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
0723GMT * 欧元/美元在5月升势的23.6%费波纳奇回档位1.1168附近出现修正 * 5月升势的38.2%费波纳奇回档位1.1104，被视为完成小幅回调必须跌至的水准 * 昨日公布欧元多头大幅增加，该货币对因利好消息而触顶 * 这些多头押注欧洲央行将在6月8日的政策会议上调整宽松政策措辞，但很少有人认为会有大幅度调整 * 相比之下，美联储在6月14日升息的可能性为80% * 鉴于欧元/美元在10日内上涨了4%，获利了结似为明智之举 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)