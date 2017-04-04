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货币新闻 | 2017年 4月 5日 星期三 04:41 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少180万桶，预估为减少43.5万桶

    路透纽约4月4日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存降
幅大于预期，汽油和馏分油库存也减少。
    
    API公布，上周，美国原油库存减少180万桶，至5.337亿桶，分析师
预估为减少43.5万桶。库欣原油库存增加130万桶。
    
    API公布，上周汽油库存减少260万桶，路透调查显示，分析师预估为
减少140万桶。
    
    上周馏分油库存减少200万桶，分析师预估为减少100万桶。    
    
    API数据显示，上周炼厂原油加工量增加48.1万桶/日。    
    
    上周原油日进口量减少57.1万桶，至770万桶。(完) (编译 刘静; 审校 利棣儿)
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