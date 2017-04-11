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货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 04:42 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少130万桶，预估为增加8.7万桶

    路透纽约4月11日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
意外减少，因进口下降，炼厂原油加工量增加，汽油和馏分油库存也减少
。
        
    API公布，截至4月7日该周，美国原油库存减少130万桶，至5.324亿
桶，分析师预估为增加8.7万桶。库欣原油库存增加35.8万桶。
    
    API数据显示，上周炼厂原油加工量增加5.7万桶/日。    
    
    API公布，上周汽油库存减少370万桶，路透调查显示，分析师预估为
减少170万桶。
    
    上周馏分油库存减少160万桶，分析师预估为减少88.5万桶。    
        
    上周原油日进口量减少1.5万桶，至780万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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