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货币新闻 | 2017年 4月 19日 星期三 04:39 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少84万桶，预估为减少150万桶

    路透纽约4月18日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存
下降，因炼厂增产，而汽油库存增加，馏分油库存减少。
    
    API公布，上周，美国原油库存减少84万桶，至5.316亿桶，分析师预
估为减少150万桶。库欣原油库存减少67.2万桶。
    
    API公布，上周汽油库存意外增加140万桶，路透调查显示，分析师预
估为减少190万桶。
    
    上周馏分油库存减少180万桶，分析师预估为减少98.8万桶
    
    上周原油日进口量增加9.7万桶，至785万桶。    
    
    API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加33.4万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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