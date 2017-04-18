国际油市：API称上周美国原油库存减少84万桶，预估为减少150万桶

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透纽约4月18日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存 下降，因炼厂增产，而汽油库存增加，馏分油库存减少。 API公布，上周，美国原油库存减少84万桶，至5.316亿桶，分析师预 估为减少150万桶。库欣原油库存减少67.2万桶。 API公布，上周汽油库存意外增加140万桶，路透调查显示，分析师预 估为减少190万桶。 上周馏分油库存减少180万桶，分析师预估为减少98.8万桶 上周原油日进口量增加9.7万桶，至785万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加33.4万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
路透伦敦5月23日 - 周二公布的数据显示，英国退欧使得消费者捂紧荷包，已对政府财政及零售商造成影响，显示更加广泛地感受到今年年初的经济放缓态势。