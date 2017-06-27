国际油市：API称上周美国原油库存意外增加85.1万桶，预估为减少260万桶

标题新闻：德国总理梅克尔称将友好地与英国进行脱欧磋商，但欧盟27国的未来才是其首要关注点
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路透纽约6月27日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，因炼厂减产。汽油和馏分油库存也增加。
数据发布后，原油和汽油期货在盘后交易中削减涨幅。
API公布，截至6月23日当周，美国原油库存增加85.1万桶，至5.095亿桶，分析师预估为减少260万桶。库欣原油库存减少67.8万桶。
上周原油日进口量增加38.8万桶，至800万桶。
API数据显示，上周炼厂原油日加工量下降23万桶。
API公布，上周汽油库存增加140万桶，路透调查显示，分析师预估为减少58.3万桶。
上周馏分油库存增加67.8万桶，分析师预估为增加45.3万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。