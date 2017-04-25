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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 04:45 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存增加89.7万桶，预估为减少170万桶

    路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外
增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。
    
    API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325
亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。

    API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。
    
    API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为
减少100万桶。
    
    上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶
    
    上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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