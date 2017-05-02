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货币新闻 | 2017年 5月 3日 星期三 04:40 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少420万桶，预估为减少230万桶

    路透纽约5月2日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存下
降，汽油和馏分油库存也意外减少。
    
    API公布，上周美国原油库存减少420万桶，至5.283亿桶，分析师预
估为减少230万桶。库欣原油库存减少21.5万桶。
    
    API公布，上周汽油库存下降190万桶，路透调查显示，分析师预估为
增加130万桶。
    
    上周馏分油库存减少43.6万桶，分析师预估为增加72.3万桶。
    
    上周原油日进口量减少30.7万桶，至790万桶。    
    
    API数据还显示，上周炼厂原油加工量减少4.6万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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