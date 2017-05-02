国际油市：API称上周美国原油库存减少420万桶，预估为减少230万桶

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透纽约5月2日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存下 降，汽油和馏分油库存也意外减少。 API公布，上周美国原油库存减少420万桶，至5.283亿桶，分析师预 估为减少230万桶。库欣原油库存减少21.5万桶。 API公布，上周汽油库存下降190万桶，路透调查显示，分析师预估为 增加130万桶。 上周馏分油库存减少43.6万桶，分析师预估为增加72.3万桶。 上周原油日进口量减少30.7万桶，至790万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量减少4.6万桶/日。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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