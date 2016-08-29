Apollo Global将以43亿美元对Rackspace进行私有化

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透8月26日 - 云技术服务提供商Rackspace HostingRAX.N表示，接受Apollo Global Management(APO.N)对该公司的私有化交易，交易估值为43亿美元。Apollo是一家私募股权公司，正在加大对科技产业的投资。
Rackspace股价周五收高4.3%报31.50美元，略低于Apollo每股32美元的出价。
收购出价比8月3日Rackspace的收盘价溢价38.2%。当时正好是有关Rackspace就私有化交易与私募股权公司进行深入性谈判消息曝出的前一天。
该交易预期在第四季度完成，作为交易的一部分，私募股权公司Searchlight Capital Partners也将参与对Rackspace的投资。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。