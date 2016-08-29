Apollo Global将以43亿美元对Rackspace进行私有化

路透8月26日 - 云技术服务提供商Rackspace HostingRAX.N表示，接受Apollo Global Management(APO.N)对该公司的私有化交易，交易估值为43亿美元。Apollo是一家私募股权公司，正在加大对科技产业的投资。

Rackspace股价周五收高4.3%报31.50美元，略低于Apollo每股32美元的出价。

收购出价比8月3日Rackspace的收盘价溢价38.2%。当时正好是有关Rackspace就私有化交易与私募股权公司进行深入性谈判消息曝出的前一天。

该交易预期在第四季度完成，作为交易的一部分，私募股权公司Searchlight Capital Partners也将参与对Rackspace的投资。(完)