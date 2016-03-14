独家：Apollo Global即将达成Fresh Market收购协议--消息

路透3月11日 - 熟知内情的消息人士周五表示，私募股权投资公司Apollo Global Management (APO.N)接近敲定对美国专门食品杂货零售商Fresh Market Inc TFM.O 收购协议，收购金额逾13亿美元。

这项协议显示，Apollo Global有信心在竞争激烈的美国食品杂货业中帮助业内公司扭转乾坤。Apollo Global之前的收购手笔还包括Sprouts Farmers Market (SFM.O)与Smart & Final Stores Inc (SFS.N)。

一名消息人士表示，Apollo Global在Fresh Market的标售中，以每股28.50美元的现金收购价远超过其他对手，目前只差交易条件的最后定夺。

消息人士称，协议最快可能周一公布，但也警告称一切尚未底定，交易仍有可能在最后关头进行修订，甚至破裂。

Apollo Global不愿置评，Fresh Market的代表则未立即回覆置评请求。

Fresh Market在美国27个州拥有183家商店，在美国东南部的北卡罗来纳、佛罗里达与乔治亚等州势力庞大。Fresh Market周五收盘报22.98美元，劲扬3.42%。(完)