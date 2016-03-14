独家：Apollo Global即将达成Fresh Market收购协议--消息

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透3月11日 - 熟知内情的消息人士周五表示，私募股权投资公司Apollo Global Management (APO.N)接近敲定对美国专门食品杂货零售商Fresh Market Inc TFM.O 收购协议，收购金额逾13亿美元。
这项协议显示，Apollo Global有信心在竞争激烈的美国食品杂货业中帮助业内公司扭转乾坤。Apollo Global之前的收购手笔还包括Sprouts Farmers Market (SFM.O)与Smart & Final Stores Inc (SFS.N)。
一名消息人士表示，Apollo Global在Fresh Market的标售中，以每股28.50美元的现金收购价远超过其他对手，目前只差交易条件的最后定夺。
消息人士称，协议最快可能周一公布，但也警告称一切尚未底定，交易仍有可能在最后关头进行修订，甚至破裂。
Apollo Global不愿置评，Fresh Market的代表则未立即回覆置评请求。
Fresh Market在美国27个州拥有183家商店，在美国东南部的北卡罗来纳、佛罗里达与乔治亚等州势力庞大。Fresh Market周五收盘报22.98美元，劲扬3.42%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。