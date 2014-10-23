独家：阿波罗将推出新自然资源基金--消息

路透纽约10月22日 - 知情人士表示，阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)计划开始为第二个自然资源私募股权基金筹集20-30亿美元资金，这是该公司进一步参与美国页岩盛宴的最新迹象。

阿波罗筹划新基金正值油价急跌之际，布兰特原油自9月底以来重挫15%至每桶83美元之下的四年低位。油价下跌可能会为该基金提供低价购买资产的新契机，但也可能削弱阿波罗稍早交易的缓冲作用。

该知情人士指出，选择在这个时候筹资，并不是因为油价下跌，而是按照长期策略进行。阿波罗的首只资源基金--Apollo Natural Resources Partners目前基本已把2012年筹集的13亿美元几乎全都投了出去。

阿波罗发言人拒绝置评。

阿波罗对自然资源的兴趣，凸显私募股权投资公司已悄悄对兴盛的页岩油行业注资，并且积极投资全球能源业者的情况。这些私募股权投资公司手头往往握有数百亿美元投资资金。其他像黑石集团(BX.N)与美国华平投资集团，也透过专属的投资载体与一般私募股权基金，投资此一板块。

由于透过公司债并购企业的传统业务机会减少，也推升私募股权投资公司对自然资源的兴趣。股市扬升以及过去几年企业之间再度兴起收购与合并风潮，令融资收购价格更加昂贵，令私募股权投资公司受到排挤。

因此，这些公司陷入资金无处去、难以维持过去十年退休基金与其他机构投资者所习惯的投资回报的困境。

能源板块提供了替代性的投资机会与交易架构。

阿波罗的自然资源投资策略，一般是透过支持经验丰富的管理团队，取得或发展石油与天然气资产，包括能源公司所出售不受青睐的矿藏。

这些交易的价格通常较融资收购便宜，竞争较少，也能让公司建立油价下跌时的缓冲空间，不过这类交易往往也比较复杂。(完)

(编译 许娜/陈宗琦；审校 田建华/王洋)

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