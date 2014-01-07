特写：APP开发商看好可佩带设备 抢占市场先机

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山1月5日（记者 Malathi Nayak） - 虽然谷歌眼镜（Google Glass）和三星Galaxy Gear手表等可佩带电子设备可能还没有迅速走红，但移动游戏开发商已经迫不及待地为这些设备开发新的应用，他们期待这是消费科技的下一个大趋势。

移动游戏开发商Glu Mobile 首席执行官Niccolo DeMasi将可佩带设备的前景与2007年苹果 推出iPhone相比，iPhone催生了今天品类繁多的移动应用。

DeMasi等人期待通过开发基于可佩带设备特性的有趣应用，他们能够为该产品创造巨大的需求。

“全新的应用生态系统将诞生，”Mind Pirate首席执行官Shawn Hardin表示。Mind Pirate本月将推出为谷歌眼镜设计的首款游戏《Global Food Fight》。“那些让这变为现实的公司将因此成为有价值的公司，迟迟未动的企业将无法分到一杯羹。”

分析师表示，移动游戏应用市场今年料增长至170亿美元，而2010年时规模只有60亿美元，未来几年可佩带设备可能拉动移动游戏市场的增长。

在本周于拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上，一系列新的智能手表和Fitbit健身记录带等设备将悉数亮相，并可能在今年取得突破性进展。

Glu Mobile希望通过为谷歌眼镜开发猜字游戏《Spellista》而领先其他竞争对手。

因为谷歌眼镜不需要用手操作，《Spellista》依赖声音控制和头部运动。通过声音控制，玩家可以使用500万像素的照相机拍摄图片、创造字谜与朋友分享。

谷歌眼镜的另外一个不寻常特性是其传输声音的方式。使用者玩《Spellista》时，可以通过脑后传来的声音收听游戏说明，不需要传统的扬声器，这样玩家就可以同时听到周围的声音。

包括Glu Mobile在内的超过2,000家开发商拿到了为谷歌眼镜开发应用所需的编程代码和工具。

Mind Pirate希望通过《Global Food Fight》证明可佩带设备适于玩30-90秒的游戏。

这是一款3D应用，可多人参与。参与者可以使用头部运动和触碰谷歌眼镜的触摸板虚拟互相投掷西红柿或蜜糖馅饼，以及建立障碍物帮助他们防止被击中。

Hardin指出，“你可以坐在火车上以声控方式玩《Global Food Fight》，还可以进行多人游戏”，参与者可能来自任何地方。（完）