Karma应用让送礼更轻松

路透多伦多3月26日电（记者 Natasha Baker）---从选择合适的礼物、合适的尺寸和风格，到寻找正确的邮寄地址，这些都让送礼成为一件困难的事情。

名为Karma的iPhone和Android应用旨在简化送礼流程，让用户能够通过短信、邮件或Facebook实时发送礼物。

该应用通过Facebook收集礼物接受者的相关资料和兴趣，以此推荐礼物。当礼物接受者收到礼物已经发出的通知後，礼物接受者输入他们的邮寄地址以及其他与将收到礼物相关的个人偏好，比如尺寸、风格和颜色。

“只要打开Karma，用不了60秒钟，你的礼物就能送出，”Karma应用的联合开发者Lee Linden说道。

“你可以在不知道对方尺码的情况下送出一件运动衫，也可以在不知道对方偏好的情况下送出一瓶酒。礼物接受者可以选择礼物被送到哪里。”

“如果你想给33岁的男士送生日礼物，我们能够找到适合那个年龄的物品，我们能够通过Facebook知道他喜欢什麽，或者其他人为这个岁数的男士选择什麽礼物。”

Karma不仅能够让礼物接受者选择礼物的颜色、尺寸和风格，还能在发货前改变礼物，也可以选择将礼物折现捐给慈善组织。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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